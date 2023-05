Fünf Apothekerinnen und Apotheker stehen hinter dem Projekt. Neben Schittenhelm, Kriesten und Russe gehören auch Franziska Scharpf und Ina Katharina Lucas zu den Initiatoren. Inzwischen haben sie mit rund 500 jungen Kolleginnen und Kollegen ein beachtliches Netzwerk aufgebaut – beim diesjährigen Pharmacon in Meran suchen sie nun wieder den persönlichen Austausch mit dem Nachwuchs. Am Dienstag, dem 6. Juni 2023, von 12 bis 13 Uhr laden sie zum Gespräch ein. Treffpunkt ist der große Vortragssaal im Kurhaus Meran.

„Wir wollen von euren Wegen in die Standespolitik erfahren, euch von unseren berichten und junge Kolleg:innen motivieren solche Wege zu gehen. Wir wollen zusammen Hürden in die Standespolitik abbauen und gemeinsam unsere Zukunft gestalten“, schreiben die AByou-Initiatoren dazu in ihrer Einladung. Denn um die besten Lösungen für den Berufsstand zu finden, brauche es eine Mischung aus erfahrenen standespolitischen Kämpfer:innen und jungen Kolleginnen und Kollegen.