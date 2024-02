Zecken sind schon im Winter aktiv

Rainer Oehme berichtete, dass FSME-tragende Zecken zunehmend in höheren geographischen Lagen gefunden werden. Während früher vor allem in Flusstälern das Risiko hoch war, sich zu infizieren, ist inzwischen in Lagen zwischen 500 und 700 Höhenmetern ein starker Anstieg der FSME-Stämme zu sehen. Auch bisher in Deutschland unbekannte Virus-Stämme treten zunehmend auf. Vermutlich, so Dobler, werden sie über Zugvögel eingeschleppt, beispielsweise aus Skandinavien. Veränderte Vogelzüge, mit denen befallene Zecken in bis dahin unberührte Regionen gelangen, sind wohl auch Folgen des immer wärmer werdenden Klimas.

Sind die Zecken einmal „angekommen“ bleiben sie erstaunlich ortstreu: Die Naturherde, in denen ein einzelner FSME-Stamm zwischen der Zeckenpopulation und ihren natürlichen Wirten, vor allem kleinen Nagetieren, zirkuliert, haben oft nur die Größe eines halben Fußballfelds. Manche dieser Naturherde sind seit 20 oder 30 Jahren unverändert, berichtete Ute Mackenstedt. Warum sie so stabil sind und wie sie funktionieren, ist Gegenstand der Forschungen ihres Arbeitskreises an der Universität Hohenheim.