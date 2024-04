RKI befragt Apotheken zur Spritzenabgabe

Insbesondere Konsument:innen von Opiaten und Opioiden nutzen Spritzen und Nadeln. Die Verbreitung von Opioiden wie Fentanyl nimmt auch in Deutschland aktuell zu. In den USA sind synthetische Opioide für eine massive Zunahme der Drogentoten in den letzten Jahren verantwortlich. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Deutschland zu befürchten.

Am heutigen Mittwoch wurde das Jahrbuch Sucht 2024 von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) vorgestellt. Im Jahr 2022 erreichte die Zahl der Drogentoten in Deutschland demnach mit 1.990 einen neuen Höchstwert. Seit 2017 steigen die Todeszahlen durch Drogeneinfluss stark an. Hauptursache sind laut DHS Opiate und Opioide: Allein 1.194 Menschen starben 2022 unter dem Einfluss dieser Substanzen. Ein Drittel der Rauschgifttoten verstarb an Langzeitschäden.