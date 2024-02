Rosuvastatin vs. Atorvastatin: Ähnlich gut wirksam und sicher?

Der primäre Endpunkt der Studie war definiert als eine Kombination aus Tod jeglicher Ursache, Myokardinfarkt, Schlaganfall oder einer koronaren Revaskularisation innerhalb von drei Jahren. Hier ergab sich, wie auch schon in vorherigen Studien festgestellt, eine ähnliche therapeutische Wirksamkeit der untersuchten Wirkstoffe: Bei Rosuvastatin trat der primäre Endpunkt bei 8,7% der Patienten ein, bei Atorvastatin waren es 8,2%. Unterschiede wurden jedoch bei Betrachtung der erzielten LDL-Chole­sterol-Werte und der sekundären Endpunkte deutlich. Es zeigte sich, dass Rosuvastatin mit einer stärkeren Senkung des LDL-Cholesterol-Spiegels verbunden war als Atorvastatin – die mittleren Werte unter der Therapie lagen bei 1,8 mmol/l vs. 1,9 mmol/l (Standardabweichung je 0,5 mmol/l). Außerdem erreichte auch ein proportional größerer Anteil der Rosuvastatin-Gruppe LDL-Cholesterol-Werte unterhalb 1,8 mmol/l, dem Zielwert laut der aktuellen Nationalen Versorgungsleitlinie „Chronische KHK“. Interessant ist jedoch, dass unter Rosuvastatin gleichzeitig auch ein höheres Risiko für einen neu auftretenden, behandlungsbedürftigen Diabetes mellitus festgestellt wurde (7,2% vs. 5,3%). Zudem waren in der Rosuvastatin-Gruppe auch mehr Kataraktoperationen notwendig als bei den mit Atorvastatin behandelten Patienten (2,5% vs. 1,5%).