Ampel einigt sich zu Cannabis Legalisierung

Die Ampel-Fraktionen im Bundestag haben sich geeinigt: Zum 1. April 2024 soll das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Kraft treten, teilten die Vizefraktionschefs Dagmar Schmidt (SPD), Maria Klein-Scheink (Grüne) und Konstatin Kuhle (FDP) am Donnerstag mit. Die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete am Freitag über die Einigung. Das Gesetz soll in der Woche vom 19. bis zum 23. Februar im Bundestag verabschiedet werden. Der Bundesrat wird sich planmäßig am 22. März mit dem Gesetz befassen, es ist jedoch nicht zustimmungspflichtig – ein Einspruch ist unwahrscheinlich.

Mit der geplanten Legalisierung soll es dann für über 18-Jährige erlaubt sein, bis zu 25 Gramm Cannabis-Blüten zu besitzen, für junge Menschen zwischen 18 und 21 soll deren THC-Gehalt nicht höher als 10 Prozent sein, berichtete am Freitag die Berliner Morgenpost. Die monatliche Abgabe ist für diese Altersgruppe auf 30 Gramm pro Person beschränkt worden, für ältere Konsumenten soll eine monatliche Maximalabgabe von 50 Gramm gelten. Zudem dürfen Privatpersonen bis zu drei weibliche blühende Pflanzen anbauen. Ab dem 1. Juli sollen dann auch Cannabis-Clubs mit je maximal 500 Mitgliedern eröffnet werden können, die nicht gewinnorientiert wirtschaften. Mitglieder sollen am Anbau der Pflanzen beteiligt werden.