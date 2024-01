Lauterbach: „Telepharmazie muss kommen“

Die Einnahmenseite gibt allerdings auch nicht viel her: Auf mehr Steuergeld in Form höherer Bundeszuschüsse kann das BMG derzeit nicht setzen. Die Haushaltslage ist bekanntlich äußerst angespannt – das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, für eine auskömmliche Finanzierung der GKV-Beiträge von Bürgergeldempfänger*innen zu sorgen, kann daher vorerst nicht eingelöst werden.

Strukturreformen im Fokus

Und so stehen für das BMG jetzt Strukturreformen im Fokus – also keine schlichten Geldkürzungen, sondern Änderungen, die mittel- bis langfristig für mehr Effizienz sorgen sollen. Denn auch wenn die BMG-Empfehlungen von einer „bewährten Qualität“ im Gesundheitswesen sprechen – sie konstatieren auch, dass Deutschland so viel wie kein anderes europäisches Land in der EU für Gesundheit ausgibt, und das bei unterdurchschnittlicher Lebenserwartung. Lauterbach spricht von „zum Teil mittelmäßiger Qualität“.

Das Empfehlungs-Papier des BMG nennt einige dieser geplanten Strukturreformen. Ganz oben auf der Agenda steht die Krankenhausreform, die allerdings gerade hakt. Ihr soll nämlich zunächst das Krankenhaustransparenzgesetz vorgeschaltet werden. Dessen Ziel ist, wie der Name schon sagt, die Transparenz der stationären Versorgungsqualität zu verbessern. Es soll nicht nur einen Überblick verschaffen, wo Patienten spezielle gute Leistungen erhalten. Es würde dem Minister zufolge den Kliniken auch sechs bis acht Milliarden Euro bescheren. Damit lasse sich ein flächendeckendes Krankenhaussterben abwenden, bis weitere Reformen greifen. Doch der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss angerufen – und bislang findet sich das Thema nicht auf der Tagesordnung der Länder. Dies liege an den unionsgeführten Ländern, erklärte Lauterbach diesen Donnerstag. Er appellierte an diese, das Gesetz und damit dringend nötige Finanzhilfen nicht länger zu blockieren. Jetzt sei „eine gute Gelegenheit für Parteipolitik“.

Auch mit seinen verschiedenen Digitalgesetzen will das BMG an die Strukturen, ebenso mit seinen Plänen für eine bessere Früherkennung und Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mittlerweile hat das Ministerium auch weitere Vorhaben angestoßen, die in den Empfehlungen noch nicht erwähnt sind: Ganz aktuell im Gespräch sind neue Honorierungsmodelle für Ärzte.