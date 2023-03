Cannabis-Legalisierung verstößt laut Gutachten gegen Völker- und Europarecht

Dass der CSU-Politiker Klaus Holetschek, seines Zeichens Gesundheitsminister in Bayern, kein Fan der Cannabis-Legalisierung ist, ist bekannt. Er hat nun am gestrigen Mittwoch in München ein Rechtsgutachten vorgestellt, das seine Ansicht untermautert. „Das Gutachten bestätigt meine Auffassung, dass die von der Berliner Ampel-Koalition geplante Legalisierung von Cannabis sowohl gegen das Völkerrecht als auch das Europarecht verstößt“, wird Holetschek in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. das Gutachten komme zu dem klaren Schluss, dass Deutschland mit einer solchen Legalisierung geltende Verträge brechen würde, führt der Unionspolitiker aus. Wörtlich ist darin zu lesen: „Die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung widerspricht völker- und europarechtlichen Vorgaben.“

Holetschek fordert daher die Bundesregierung auf, ihre Pläne zur Zulassung des Anbaus, Handels und des Konsums von Cannabis zu Genusszwecken sofort fallen zu lassen. Stattdessen solle sie sich mit aller Kraft den wichtigen Herausforderungen des Gesundheitssystems widmen. „Krankenhausreform, Pflegereform, Fachkräftemangel, Digitalisierung – um nur einige davon zu nennen“, so der Minister.