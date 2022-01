Apotheken bleiben bei Cannabis-Abgabe zu Genusszwecken im Spiel

Wer Cannabis zu Genusszwecken verkaufen will, muss nach den Vorstellungen von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Kenntnisse über die Droge und damit verbundene Risiken nachweisen. Das von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel sei klar: „Für erwachsene Menschen soll es legal möglich sein, in lizenzierten Geschäften Cannabis zu kaufen“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur. Das könnten beispielsweise Apotheken sein, „aber wir werden den Kreis möglicherweise auch weiter ziehen“. Eine Voraussetzung könnte eine „erforderliche Sachkunde des Verkaufspersonals sein“. Dadurch würden die Verkäufer und Verkäuferinnen in die Lage versetzt, „Auskünfte über die Produkte zu erteilen und riskantem Cannabiskonsum, insbesondere bei erkennbar Suchtkranken, entgegenzuwirken“.

Die FDP hatte sich von den drei Partnern zuvor am deutlichsten dafür ausgesprochen, dass „Genuss-Cannabis“ über Apotheken abgegeben werden sollte. Im Koalitionsvertrag fand sich letztlich aber die von Buschmann zitierte Formulierung der kontrollierten Abgabe über „lizenzierte Fachgeschäfte“. Einen Ausschluss der Apotheken bedeutet das für die FDP offenkundig nicht. Zumindest anfänglich auf bestehende und verlässliche Strukturen zu setzen, ist sicher auch nicht fernliegend, will man diese Wende in der Drogenpolitik herbeiführen. Die ABDA hatte in diesem Punkt bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert – wenngleich die Apotheker:innen hier vor einem „heilberuflichen“ Zielkonflikt stünden.