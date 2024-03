Drogenkontrollrat der UN kritisiert Cannabis-Freigabe

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) forderte am vergangenen Dienstag den Bundespräsidenten auf, das Gesetz nicht zu unterschreiben und verwies dafür auf das INCB: „Der Kontrollrat hat in seinem Jahresbericht nochmals nachdrücklich auf die Unvereinbarkeit zwischen der geplanten Legalisierung des Cannabis-Gesetzes mit internationalem Recht hingewiesen. Das Gesetz ist in jeglichem Bereich Unsinn!“ Darüber berichtete am Mittwoch der Tagesspiegel Background.