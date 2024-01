Warum professionelle Lobbyarbeit wichtig ist

Das Jahr 2023 war aus Sicht vieler Apotheken kein gutes Jahr. Schlagwörter wie Arzneimittellieferengpässe, Personalmangel und Apothekensterben dominierten die Schlagzeilen. Bundesweite Protestaktionen sorgten zwar für kurze mediale Aufmerksamkeit, die erhofften gesundheitspolitischen Reformen blieben jedoch aus. Doch wie beeinflusst man Politik? Warum sind manche Organisationen erfolgreich und andere nicht? Die Antwort ist einfach: Erfolgreiche Interessensverbände oder Unternehmen beschäftigen seit Jahren Public-Affairs-Experten in ihren Unternehmen.

Public Affairs wird immer wichtiger

Politikberatung? Politikkontaktarbeit? Lobbyismus? Das klingt doch nach schwarzen Geldkoffern und Absprachen in Hinterzimmern! Falsch! Public-Affairs-Management – also die strategisch angelegte und systematische Arbeit an der Schnittstelle zwischen Unternehmen einerseits sowie Politik und Gesellschaft andererseits – hat in den letzten Jahren massiv an Wichtigkeit gewonnen.

Die Public-Affairs-Verantwortlichen bieten politischen Entscheidungsträgern Zugang zu versierten Gesprächspartnern, vermitteln aktuelle Positionen und Fakten sowie weiterführende Informationen aus der Praxis. Wenn man sich im Gesundheitswesen umschaut, gibt es kaum eine Organisation, die keinen eigenständigen Public-Affairs-Bereich hat.

Der GKV-Spitzenverband sowie alle anderen Krankenkassenverbände (vdek, AOK-Bundesverband, BKK-Dachverband oder IKK e. V.), aber auch einzelne Krankenkassen haben eigene Politik-Stabsbereiche eingerichtet. Auch die Interessenverbände der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser oder Arzneimittelhersteller beschäftigen Public-Affairs-Experten. Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) hat im vergangenen Jahr sogar eigens einen erfahrenen aktiven Gesundheitspolitiker hierfür abgeworben.

Und auch Gesundheitsunternehmen wie zum Beispiel Bayer oder Arzneimittelversender wie DocMorris oder Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) beschäftigen erfahrene Politikexperten. Es verwundert daher schon, warum ausgerechnet die ABDA keine eigenständige Politikabteilung für ihre Interessensvertretung hat.