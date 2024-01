Zahl der Apotheken auf 17.571 gefallen

Die Nichtanpassung der Apothekenhonorare seit mehr als zehn Jahren, sowie die faktische Kürzung im Februar 2023, stünden in eklatantem Widerspruch zu den massiv gestiegenen Kosten – der ABDA zufolge stiegen die Kosten der Apotheken in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent. Sie appellierte an die Bundesregierung, ein „Apotheken-Rettungsgesetz“ auf den Weg zu bringen. Zudem sei es notwendig, dass die Honorare zukünftig automatisch an die allgemeine Preisentwicklung angepasst werden.