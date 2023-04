Für das laufende Jahr 2023 sieht Schwintek viele Belastungen für die Apotheken, den großen Aufwand durch die Lieferengpässe, Personalprobleme, die sich weiter verschärfen, und steigende Kosten. In Verbindung mit steigenden Kreditzinsen könne die Inflation bis zu 30.000 Euro zusätzliche Kosten für eine durchschnittliche Apotheke verursachen. Wenn die Apotheken keine aktive Kompensationsstrategie anwenden, erwartet Schwintek daraufhin für Mecklenburg-Vorpommern einen weiteren Rückgang des Betriebsergebnisses um 14 Prozent. Der GKV-Umsatz werde zwar um 1,1 Prozent steigen, aber auch die Kosten würden um 4 Prozent anwachsen. Schwintek folgerte: „Das Problem vieler Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht der Rückfall auf das Betriebsergebnis der Vor-Corona-Zeit, sondern das, was in 2023 und den Folgejahren kommt – wenn man nichts zur Kompensation tut.“

Als Ansatzpunkt zur Kompensation nannte Schwintek Kürzungen der Öffnungszeiten, die unmittelbar auf die Personalkosten und -verfügbarkeit wirken, und Preiserhöhungen oder Gebühren für Botendienste bei OTC-Produkten oder Tüten. Die eigene Kalkulation und auch Rabatte an Kunden seien in einem inflationären Umfeld zu überprüfen. Als weitere Möglichkeiten nannte Schwintek einerseits vermehrte Werbung um Kunden, riet aber andererseits Werbemaßnahmen zu hinterfragen, um Kosten zu sparen. Weitere Ansätze böten IT-Tools zur besseren Gestaltung eingefahrener Betriebsabläufe und Investitionen für verbesserte Abläufe, beispielsweise in einen Kommissionierer, um Arbeitszeit freizuschaufeln. Damit bestünden Ansätze für eine erfolgreiche Zukunft, folgerte Schwintek.