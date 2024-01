ABDA-Nachwuchs-Kampagne: Freie Apothekerschaft distanziert sich

Teenager für Berufe in der Apotheke begeistern – das ist das Ziel der jüngsten Kampagne der ABDA. Der Claim „How to Sell Drugs Offline (fast)“ ist an eine erfolgreiche deutsche Netflix-Serie angelehnt, die sich um einen Jugendlichen dreht, der von seinem Kinderzimmer über das Internet Drogen verkauft. Dabei kann der englische Begriff „drug“ sowohl Droge als auch Arzneimittel bedeuten.

Nicht alle können mit dieser Doppeldeutigkeit etwas anfangen. Die Freie Apothekerschaft (FA) distanzierte sich an diesem Donnerstag von der ABDA-Kampagne. „Dealen und Drogen sind ein ernstes gesellschaftliches Thema, das mit unserer tagtäglichen Arbeit aber auch überhaupt nichts zu tun hat“, erklärte Daniela Hänel, die 1. Vorsitzende. Mit jährlich 2.000 Drogentoten sei die Aktion „äußerst geschmacklos“.

Laut FA spaltet die Kampagne zudem die Apotheken. In den sozialen Medien seien nur wenige mit deren Art und Weise einverstanden.

Gleichzeitig findet die FA es „löblich und auch dringend erforderlich“, dass die ABDA sich um den Nachwuchs für Apotheken kümmert. Hänel fehle aber „jegliches Verständnis, dass in dieser Form Mitgliedsbeiträge der Apotheken ausgegeben werden“. Gleichzeitig könne die Öffentlichkeitsarbeit der Berufsvertretung aber „neuen Schwung vertragen“, so Hänel, „die musste man bisher eher als nichtssagend bezeichnen“.