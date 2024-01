„How to sell drugs offline (fast)“

Zudem besteht die Kampagne aus einer sogenannten Mockumentary-Serie namens „Die Apotheke“. Auch hier standen Serien Pate, in diesem Fall „Die Discounter“, „Stromberg“ und „The Office“. Die Reihe umfasst zehn Folgen à drei bis vier Minuten in denen auf überspitzte Art der Arbeitsalltag in der Apotheke gezeigt wird.

Und auch einen ernsten Teil gibt es: die Videoreihe „How to“. In sechs Folgen werden Apothekenberufe gezeigt und was in der Apotheke vor Ort passiert.

Ausgespielt werden die Clips auf der Kampagnenseite der ABDA und dort, „wo die jungen Leute unterwegs sind“, also TicToc und SnapChat. Außerdem gibt es Geofencing. So wird in bestimmten Umfeldern die Kampagne zum Beispiel über den Instagram-Kanal ausgespielt. Zudem sollen Google Adds genutzt werden, so dass bei gewissen Suchbegriffen die Serie sofort angezeigt wird.

Apotheken können Plakate und Postkarten ab dem 1. Februar vier Wochen lang unter www.apothekenkampagne.de bestellen. Sieben Plakat- und vier Postkartenmotive soll es geben. Letztere spielen mit der Doppeldeutigkeit „Drugs“/Drogen/Arzneimittel.