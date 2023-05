MVDA bekräftigt Forderung nach Honorarerhöhung

Schon lange fordern die Apotheker:innen eine Anpassung ihres Honorars. Schließlich wurde das in der Arzneimittelpreisverordnung festgelegte Fixum 2013 das letzte Mal erhöht – von 8,10 Euro auf 8,35 Euro. Während hier also seit zehn Jahren nichts passiert ist, entwickeln sich die Kosten für die Apotheken äußerst dynamisch. Ein Zustand, der für die meisten nicht mehr tragbar ist. Ende Februar hatte die ABDA einen Forderungskatalog an die Politik vorgelegt, in dem sie erstmals eine konkrete Zahl ins Spiel brachte: Das Fixum müsse auf 12,00 Euro erhöht werden.

Der Marketing Verein Deutscher Apotheker (MVDA) kann diese Forderung der ABDA nur unterstützen. Er fordert „alle handelnden Personen nachdrücklich auf, jetzt und nicht erst in einem halben Jahr Honorarverhandlungen aufzunehmen“ – um mindestens ein Fixum von 12 Euro zu erreichen. „Unter uns sind nämlich Kolleg:innen, die andernfalls den Sommer nicht überstehen werden und auf­geben müssen“, heißt es in einem Brief vom 4. Mai, der von MVDA-Präsidentin Gabriele Hame-Fischer, Vizepräsident Dirk Vongehr und der Leiterin des Arbeitskreises Gesundheitspolitik, Daniela Kolb, unterzeichnet ist.

Die aktuellen Zahlen der Treuhand Hannover würden die prekäre Lage der Apotheken deutlich zeigen. „Lassen wir jetzt weitere Zeit untätig verstreichen, wird sich die gesamte Struktur der Vor-Ort-Apotheken, die Basis unserer Arzneimittelversorgung in Deutschland, in großen Teilen unum­kehrbar verändern und zusammenbrechen“, wird in dem Brief weiter gewarnt. Die Mitarbeiter:innen würden „seit Jahren am Limit“ arbeiten, die Apothekenleiter:innen seien hingegen verpflichtet, „allen einen attrak­tiven Arbeitsplatz zu bieten, an dem man gut und gerne arbeitet und der ein auskömmliches Leben ermöglicht!“.