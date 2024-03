Nicht das E-Rezept kommt zur Apotheke, sondern die Apotheke zum E-Rezept

Red zufolge müsse das System aber nicht zwingend auf einem stationären Arbeitsplatz innerhalb der Apotheke laufen. Die Einrichtung sei beispielsweise auch auf einem Laptop möglich. Ein Bote der Apotheke könne dann mit diesem Laptop ins Heim fahren und mithilfe eines mit USB angeschlossenem Kartenterminals die Versichertenkarten der Heimbewohner einlösen, beschreibt der Anbieter das Verfahren in einer Mitteilung.

Nach dem Einlesen werde das E-Rezept an die Apotheke übermittelt. Die eGK verbleibe bei den Patienten im Heim. Das E-Rezept könne dann direkt in der Warenwirtschaft verarbeitet werden und ein Bote bringt die verschriebenen Arzneimittel in das Heim. Die Apotheke „verliere“ also keine Zeit, während der Botendienst unterwegs ist, sondern könne die Verarbeitung der abgerufenen E-Rezepte im Warenwirtschaftssystem ohne Verzögerung starten.

Red weist zudem darauf hin, dass auch das CardLink-Verfahren, wenn es denn da ist, keine Lösung für die Heimversorgung bieten wird, weil die Spezifikation der Gematik vorsehe, dass maximal zehn eGK mit einem CardLink-Nutzerkonto verknüpft werden können. Um E-Rezepte an die Apotheken zu übermitteln, wären angesichts von (oft) hunderten Heimbewohnern folglich sehr viele CardLink-fähige Smartphones erforderlich.