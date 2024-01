Kammer Saarland: Viele Apotheken können keine marktgerechten Gehälter zahlen

Unter diesen Umständen sei es kaum möglich, ausreichend geeignetes Personal für die Apotheken zu gewinnen. „Auch die vom Bundesgesundheitsminister bereits angekündigten Apothekenreformpläne sind in keiner Weise dazu geeignet, marktgerechte Gehälter zu bezahlen, die erforderlich sind, um unsere Patient:innen adäquat zu versorgen. Nur weil im Ergebnis das Apothekenentgelt in bester sozialistischer Manier umverteilt werden soll, führt dies nicht dazu, dass höhere Gehälter gezahlt werden können“, so Saar.