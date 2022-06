Auch im Saarland bemühen sich die Apothekerinnen und Apotheker darum, die Attraktivität des Arbeitsplatzes Apotheke beim Berufsnachwuchs zu steigern. Wie Manfred Saar, Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, am Mittwochabend in der vergangenen Woche vorstellte, versucht man dem Personalmangel aktiv entgegenzusteuern. Man engagiere sich bei Ausbildungsbörsen, man stehe in aktivem Austausch mit der PTA-Schule in Homburg und suche das Gespräch mit der Universität. „Bislang, müssen wir zugeben, ist unsere Erfolgsbilanz eher bescheiden“, so Saar. Man habe aber immerhin erreichen können, dass die Ausbildungskapazitäten an der PTA-Schule um einige Plätze erhöht wurden.