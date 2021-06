Saar: Raus aus der Hilfsmittelversorgung?

Der Präsident der Apothekerkammer des Saarlands, Manfred Saar, zweifelt daran, ob Apotheken sich weiterhin an der Hilfsmittelversorgung beteiligen sollten. Der damit verbundene Aufwand sei kaum zu rechtfertigen – und ein Kontrahierungszwang bestünde schließlich nur für Arzneimittel, sagte er bei der Versammlung der Apothekerkammer des Saarlands am vergangenen Mittwochabend. Erfreulich: Im Saarland steigt mit der IKK Südwest zur kommenden Grippesaison bundesweit erstmals eine Kasse in ein Modellprojekt zur Grippeimpfung in den Apotheken ein, die nicht zu den AOKen zählt.