Wie man Sektflaschen am besten öffnet

Literatur

Schnürer N. Damit Silvester nicht ins Auge geht. Universitätsklinikum Ulm am 20. Dezember 2019, www.uniklinik-ulm.de/aktuelles/detailansicht/damit-silvester-nicht-ins-auge-geht.html

Waisberg E et al. Cheers not tears: champagner corks and eye injury. British Journal of Medicine 2023, https://doi.org/10.1136/bmj.p2520

Ophthalmologists Warn: Flying Champagne Corks Cause Serious, Blinding Eye Injuries Each Year. American Academy of Ophthalmology 19. Dezember 2012, www.aao.org/newsroom/news-releases/detail/ophthalmologists-warn-flying-champagne-corks-cause