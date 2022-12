Elotrans & Co. – lässt sich der Kater nach Silvester vermeiden?

Ein Gutteil der Elektrolyte allerdings – besonders Natrium – wird durch aktive Transportprozesse zurückgewonnen, ein anderer Teil folgt den osmotischen Verhältnissen. Dementsprechend gibt es bei Alkoholgenuss vor allem einen Verlust an Wasser, aber nur einen kleineren Verlust an Elektrolyten. Das heißt, die Auswirkungen von zu viel Alkohol lassen sich nicht eins zu eins mit dem eigentlichen Anwendungsspektrum von Mitteln wie Elotrans vergleichen. Diese gleichen einen Verlust an Elektrolyten und Zucker aus, der durch übermäßiges Erbrechen oder Durchfall entsteht.

Hype ist nicht ganz neu

Experten wie Christian Prinz, Direktor der Klinik für Gastroenterologie am Helios Universitätsklinikum in Wuppertal, erklärten bereits 2018 gegenüber Spiegel Online, was man von „Anti-Kater-Mitteln“ halten soll (ganz neu ist der Social-Media-Hype im Jahr 2022 nämlich nicht). Grundsätzlich können Mittel wie Elotrans und Co. demnach helfen, den Elektrolyt- und Flüssigkeitsmangel zu bekämpfen – allerdings auch erst im Nachhinein und nicht etwa vorbeugend. Das gilt auch für spezielle sogenannte „Anti-Kater-Mittel“, die es rezeptfrei gibt.

Einen Kater vollkommen ausschließen können aber letztendlich alle Mittel nicht. Elotrans-Hersteller Stada betont auch das Anwendungsgebiet bei Durchfall und Erbrechen – kokettiert aber selbst etwa im Social Media mit dem Ruf seines Mittels.