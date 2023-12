Neue unerwünschte Arzneimittelwirkung bei Dapagliflozin: Phimosen

Das mehr an Glucose im Urin führte in klinischen Studien zu einer signifikanten Abnahme an Körpergewicht – eine in vielen Fällen gern gesehene „Nebenwirkung“. Allerdings kann der Anstieg der Uringlucose auch die empfindlichen Milieus der Harnwege bzw. des Genitalbereiches stören. So zählen Infektionen des Genitalbereiches wie Vulvovaginitis oder Balanitis (Entzündung von Eichel und Vorhaut) sowie Harnwegsinfektionen zu den häufigen unerwünschten Arzneimittelwirkungen des SGLT-2-Inhibitors [1].