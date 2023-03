Frisches Geld für gesund.de – Phoenix jetzt größter Gesellschafter

Gesund.de zählt für die Noventi zu den Zukunftsprojekten, bei denen sich der Konzern trotz Sparkurs weiter engagieren möchte. „Unser Engagement bei gesund.de und der damit verbundene Aufbau und die Etablierung einer zentralen Gesundheitsplattform für die gesamte Gesundheitsbranche, zählt mit Blick auf unsere Kundinnen und Kunden, den wohnortnahen Leistungserbringern, zu unseren wichtigen Zukunftsprojekten“, sagt Mark Böhm, Vorstand der Noventi SE. „Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass der Omni-Channel-Weg für die Vor-Ort-Apotheken mit Blick auf die Digitalisierung ein notwendiger Weg ist. Insofern war es uns, auch wenn wir unser finanzielles Engagement in dieser Finanzierungsrunde im Rahmen unseres eigenen ‚Fokussierung 2025-Programms‘ geringfügig angepasst haben, eine Herzensangelegenheit, auch weiterhin eine starke Stellung im Gesellschafterkreis einzunehmen. Es freut uns, dass Phoenix und ADG ihr Engagement ebenso bekräftigen und stärken.“

Unterstützung über Finanzierung hinaus

Neben der Finanzierung wollen die Gesellschafter gesund.de auch tatkräftig in weiteren Bereichen, wie zum Beispiel bei der technischen Anbindung an die Warenwirtschaftssysteme unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Kontinuierlich werden die Schnittstellen von ADG und der Systeme von Noventi mit dem Ziel weiterentwickelt, eine möglichst einfache Integration in den Apothekenalltag zu ermöglichen. Im Bereich der Kommunikation unterstütze der Wort & Bild Verlag das Angebot von gesund.de über alle Mediengattungen.

Peter Schreiner, CEO von gesund.de, freut sich über die Unterstützung der Gesellschafter: „Durch die zusätzliche Finanzierung können wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und die Beziehung zwischen den Vor-Ort-Apotheken und den Endverbraucher:innen stärken. Dazu tragen die erfolgreichen digitalen Marketing-Maßnahmen ebenso bei, wie die Weiterentwicklung unserer Angebote und Services in Web und App.“