Im englischsprachigen Raum ist die interprofessionelle Zusammenarbeit von Pharmazeut:innen und Mediziner:innen bereits gang und gäbe – doch in Deutschland gibt es noch viel Luft nach oben. Lediglich in Niedersachsen sind Stationsapotheker bislang gesetzlich verankert. Ob sie auch tatsächlich im vom Gesetzgeber vorgesehenen Maß in den Kliniken tätig sind, ist allerdings eine andere Frage. Daten, inwiefern Apotheker:innen auf Intensivstationen arbeiten, gibt es jedenfalls nicht, wie eine Studie um ein Team von Klinikapotheker:innen und Intensivmediziner:innen zeigt. Sie basiert auf einer bundesweiten Befragung der ärztlichen Leiter:innen von Intensivstationen in Kliniken, die in Kooperation zwischen dem Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) entstanden ist.