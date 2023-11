„Die Politik muss endlich wirksame Maßnahmen veranlassen“

Unter ihnen ist Ronald Schreiber, Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen. Er macht in Erfurt die Lieferengpässe bei lebensnotwendigen Arzneimitteln zum Thema. Diese seien „in ganz unterschiedlichen Indikationsgruppen nach wie vor besorgniserregend“ und würden sich verschärfen. Die Politik müsse „endlich wirksame Maßnahmen veranlassen, um diesem Notstand entgegenzutreten“. Erschwert werde das Management der Lieferengpässe durch den Personalmangel in den Apotheken. „Dieser trägt neben der massiven staatlichen Unterfinanzierung der öffentlichen Apotheken erheblich zu einem fortschreitenden Apothekensterben in Deutschland bei.“ Die Apotheker fordern daher eine deutliche Erhöhung der Studienplatzkapazitäten an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ausbildungskapazitäten für Pharmazeutisch-technische Assistenten, so Schreiber.

Für die niedergelassenen Ärzte spricht am Mittwoch Ulf Zitterbart, Vorsitzender des Thüringer Hausärzteverbandes. „In Gera und Umgebung erleben wir bereits jetzt, wie Menschen verzweifelt nach ärztlichem Beistand suchen. 14 fehlende Ärzt:innen bedeuten dort für etwa 22.400 Menschen, keinen Anlaufpunkt für akute und chronische Beschwerden im hausärztlichen Bereich zu haben.“ Wo sonst Hilfe geleistet werde, gebe es nun Notversorgung, rettungsdienstliche Einsätze oder Zuweisung in überfüllte Krankenhäuser. Auch HNO-Ärztin Denise Lundershausen hat Forderungen im Gepäck: funktionierende Digitalisierung, mehr Respekt und Wertschätzung für die Arbeit der Gesundheitsberufe – und mehr Gesundheitskompetenz und -Bildung in der Bevölkerung.

Neu auf der Bühne ist Hannelore König, Vorsitzende des Verbands medizinischer Fachberufe (VMF) und in besonderem Maße erwähnenswert, weil sie offenbar unermüdlich für die Belange von Angehörigen der Gesundheitsberufe kämpft. Jedes Mal, wenn König irgendwo auftaucht, wird sie hinter den Kulissen gefragt, was aus den hunderten Protestbriefen von Medizinischen Fachangestellten (MFA) geworden ist, die sie in den vergangenen beiden Jahren ins Bundesgesundheitsministerium getragen hat. Und jedes Mal antwortet sie: „Nichts. Wir haben einfach keine Antwort bekommen.“ Deshalb will König nun neue (Protest) Wege gehen. „Wir suchen den Schulterschluss mit anderen“, erklärt sie ihre Teilnahme in Erfurt auf Nachfrage der DAZ.

Angestellte und Arbeitgeber Seite an Seite

Auf der Bühne zeigt sie sich kämpferisch: „Wir stehen Seite an Seite mit unseren Arbeitgebern gegen die Gesundheitspolitik.“ König beklagt Spargesetze, immer mehr Bürokratie und eine nicht funktionierende Digitalisierung. „Das kann so nicht weiter- und den Bach runtergehen, es muss sich was ändern, vor allem im ländlichen Raum.“ Dramatisch sei zudem, dass knapp 40 Prozent der MFA über den Ausstieg aus dem Beruf nachdenken, oftmals, weil sie unzufrieden mit dem Gehalt sind. „Wen wundert´s? Mich nicht!“, so König. „Eine Sozialversicherungsfachangestellte bekommt 4.100 Euro. Das sind 90 Prozent mehr als eine ZFA. Ich frage mich, warum Angehörige gesundheitsverwaltender Berufe so viel mehr verdienen als jene, die in der Versorgung und mit den Patienten arbeiten.“

An die Landtagsabgeordneten appelliert König, sich nicht „wegzuducken“, vor allem dann nicht, wenn in Berlin neue Spargesetze auf den Weg gebracht werden sollen. „Die ambulante Versorgung mit mehr als 680.000 Beschäftigen in den Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen, 14.000 davon allein in Thüringen, wird von den politisch Verantwortlichen nicht wahrgenommen, weil sie immer funktioniert hat.“ Jetzt habe sich die Situation geändert: „Der Fachkräftemangel ist deutlich spürbar, die Belastung der Beschäftigten und die chronische Unterfinanzierung des Sektors haben ihre Grenzen erreicht.“ Dabei gehe es nicht um Almosen, sondern „um eine gerechte Entlohnung großartiger Leistungen“, so König.