Was aus einem schlechten „Tatort“ entstehen kann

Literatur

[1] Ring J, Beyer K, Birchner A et al. Kurzfassung der Leitlinie „Akut­therapie und Management der Anaphylaxie - Update 2021“ für Patienten und Angehörige. Allergo J 2021;30(7):24-31, doi: 10.1007/s15007-021-4907-5

[2] Borchert M, Seifert R. Systematic analysis of the pharmacological content of the Tatort (scene of crime) TV series from 2019 to 2021. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2023;396(9):1957-1975, doi: 10.1007/s00210-023-02427-3

[3] Ellerbeck R, Seifert R. Poisoning cases in the German crime series Tatort (crime scene) from 1974 to 2022. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2022.395(11):1419-1440, doi: 10.1007/s00210-022-02281-9