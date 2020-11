Der Tatort bei DAZ.online

Schimanski, Veigl, Bienzle, Ballauf und Schenk, Thiel und Boerne, Borowski, Batic und Leitmayr und viele andere – seit 50 Jahren sind die Tatort-Ermittler sonntagabends in vielen deutschen Wohnzimmern zu Gast. Oft auch in denen der DAZ.online-Redaktion. Und obwohl es Sonntag und somit wohlverdientes Wochenende ist, gab es in den letzten Jahren immer wieder Situationen, in denen sich der kleine Apothekernerd in uns gemeldet und gefragt hat „kann das wirklich sein?“. Nämlich immer dann, wenn es im weitesten Sinne um pharmakologisch wirksame Substanzen ging. Über die letzten, wenn auch nicht 50, aber immerhin sieben Jahre ist so eine kleine Sammlung von Tatort-Artikeln erschienen. Hier sind sie noch einmal im Überblick: