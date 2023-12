Fezolinetant – hormonfreie Therapieoption bei Wechseljahrsbeschwerden erhält EU-Zulassung

Literatur

Astellas' VEOZA™ (fezolinetant) Approved by European Commission for Treatment of Vasomotor Symptoms Associated with Menopause. Pressemitteilung von Astellas. 10. Dezember 2023. newsroom.astellas.us/2023-12-10-Astellas-VEOZA-TM-fezolinetant-Approved-by-European-Commission-for-Treatment-of-Vasomotor-Symptoms-Associated-with-Menopause

S3-Leitlinie Peri- und Postmenopause - Diagnostik und Interventionen. Stand 01. Januar 2020. register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-062

Gnegel G. Therapie von Hitzewallungen mit nicht-hormonellen Wirkstoffen? News der Deutschen Apotheker Zeitung. 16. Januar 2023. www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2023/01/16/in-der-pipeline-nicht-hormonelle-wirkstoffe-fuer-die-therapie-von-vasomotorischen-beschwerden

Gnegel G. Erster Neurokinin-Rezeptorantagonist gegen Wecheljahrsbeschwerden in den USA zugelassen. News der Deutschen Apotheker Zeitung. 17. Mai 2023. www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2023/05/17/erster-neurokinin-rezeptorantagonist-gegen-wecheljahrsbeschwerden-in-den-usa-zugelassen

Moll D. Hitzewallungen – EMA empfiehlt Fezolinetant zur Zulassung. News der Deutschen Apotheker Zeitung. 18. Oktober 2023. www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2023/10/18/hitzewallungen-ema-empfiehlt-fezolinetant-zur-zulassung