Hitzewallungen – Markteinführung von Fezolinetant zum 1. Februar

Neben Fezolinetant von Astellas Pharma arbeitet derzeit auch die Firma Bayer an der Marktzulassung eines Wirkstoffes zur hormonfreien Therapie vasomotorischer Symptome in den Wechseljahren: Elinzanetant wird in einem Entwicklungsprogramm mit dem Namen OASIS untersucht. Darin soll in der OASIS 4 Studie auch die Wirksamkeit und Sicherheit von Elinzanetant bei Brustkrebspatientinnen und Frauen mit hohem Brustkrebsrisiko untersucht werden.