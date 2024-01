Ohne Hormone gegen Hitzewallungen – und Schlafstörungen?

Interessant dürfte deshalb nun sein, dass das klinische Entwicklungsprogramm für Elinzanetant erweitert wird. Denn in einer weiteren Mitteilung lässt Bayer die Öffentlichkeit wissen, dass in der Phase-II-Studie NIRVANA jetzt auch die Wirksamkeit und Sicherheit von Elinzanetant bei Frauen mit wechseljahresbedingten Schlafstörungen untersucht werden soll [5].

In der deutschen Leitlinie zur Peri- und Postmenopause werden Elinzanetant und Fezolinetant noch nicht erwähnt. Ratsuchende Frauen sollen aber neben Hitzewallungen und Schweißausbrüchen auch über Schlafstörungen sowie Niedergeschlagenheit, vaginale Trockenheit und verminderte Libido als mögliche Symptome informiert werden. Als mögliche Behandlungsoptionen gegen die Symptome werden

hormonelle Behandlungen,

nicht-pharmakologische Interventionen, aber auch

nicht-hormonelle Behandlungen

gelistet – allerdings sind mit letzteren Phytotherapeutika gemeint, wobei auch an enthaltene Phytoestrogene zu denken ist [6]. In der Praxis dürfte man also mit Spannung die ersten Leitlinien-Empfehlungen zu Fezolinetant und Co. erwarten.