Hitzewallungen – EMA empfiehlt Fezolinetant zur Zulassung

Wenn die EU-Kommission noch ihr Ok gibt, wird in der EU bald ein neues Arzneimittel für die Menopause zugelassen. Denn eine entsprechende Empfehlung der EMA, der die EU-Kommission in der Regel folgt, wurde bereits am 12. Oktober ausgesprochen. Zulassungsinhaber wäre dann die Firma Astellas Pharma, die den neuartigen Wirkstoff Fezolinetant unter dem Handelsnamen Veoza in 45-mg-Tabletten speziell für die Behandlung von Hitzewallungen anbieten könnte.

Die Tabletten sollen die Häufigkeit von Hitzewallungen reduzieren und mittelschwere bis schwere Ausprägungen davon lindern. Dass das funktioniert, sei in zwei randomisierten Placebo-kontrollierten doppelblinden Phase-3-Studien über zwölf Wochen an postmenopausalen Frauen gezeigt worden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der EMA. Als häufigste Nebenwirkungen sollen Durchfall und Schlaflosigkeit auftreten. Während der Schwangerschaft ist Fezolinetant kontraindiziert.