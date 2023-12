Ohne Hormone durch die Wechseljahre?

Als die DAZ im Juli 2021 der Frage nachging, „was Brustkrebs-Patientinnen bei klimakterischen Beschwerden hilft“, wurde erstmals auch Fezolinetant erwähnt. Der nicht hormonelle Wirkstoffkandidat gegen Hitzewallungen und nächtliche Schweißattacken befand sich in Phase III der klinischen Untersuchung. Es dauerte zwei Jahre, ehe die DAZ das Thema erneut aufgriff: Neben Fezolinetant wurde mit Elinzanetant über einen weiteren Wirkstoffkandidaten bei Wechseljahrsbeschwerden berichtet. Beide sollten nicht hormonell über die Blockade von Neurokinin-Rezeptoren wirken. Neurokinin-B aktiviert und Estrogen hemmt Neuronen, die an der Thermoregulation im Hypothalamus beteiligt sind. Sinkt in der Menopause der Estrogen-Spiegel, kann mit Neurokinin-Rezeptorantagonisten thermoregulatorischen Störungen entgegengewirkt werden. Eine Neurokinin-1-Blockade kennt man von Antiemetika wie Aprepitant. Elinzanetant antagonisiert die Neurokinin-Rezeptoren 1 und 3, Fezolinetant selektiv den Neuro­kinin-3-Rezeptor.