Aber Overwiening räumt auch ein: Es gibt noch Nachbesserungsbedarf – davor verschließe man nicht die Augen. So sei die finanzielle Situation mit dem ALBVVG noch nicht wirklich beleuchtet worden. Dabei bräuchten Apotheken, um auch künftig als soziale Instanz vor Ort erhalten zu bleiben, dringend eine andere und bessere Honorierung. Schließlich seien die Apotheken in den Quartieren häufig „der Kristallisationskeim dafür, dass sich auch noch andere Infrastrukturen bilden oder bleiben und neu formieren“. Zudem müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich entlohnt werden – und die Gehälter müssten konkurrenzfähig sein, denn die pharmazeutischen Fachkräfte werden schließlich auch anderweitig gesucht oder sogar abgeworben, beispielsweise von Krankenkassen.

Honorardebatte wird weiter in die Politik getragen

In diesem Punkt war sich die Mitgliederversammlung offensichtlich vollkommen einig. „Da ist die Apothekerschaft so geschlossen, wie ich es wirklich noch nicht erlebt habe“, so Overwiening. „Sehr lange und ausgiebig“ sei dann allerdings über die weitere Strategie diskutiert worden, wie die bessere Honorierung zu erreichen ist. Es gebe ein „klares Bekenntnis zur weiteren Eskalation“, so die ABDA-Präsidentin. Sie versprach: „Wir haben etliche Dinge im Köcher“ – doch was gespielt wird, hänge davon ab, wie sich die Politik verhalte. Der Wille im Berufsstand sei eindeutig – egal ob in Kammern oder Verbänden, bei Selbstständigen oder Angestellten: Die Honorardebatte muss weiter in die Politik getragen werden. Und den Kontakt mit der Politik gebe es weiterhin, betonte Overwiening. Diese sei auf das Gesprächsangebot nach dem Protest durchaus eingegangen.

Viel Verständnis für steigenden Haushalt

Natürlich braucht die ABDA für alle ihre Vorhaben auch einen Haushalt – und diesen zu beschließen, sei stets ein „Highlight“ der Mitgliederversammlung, wie Overwiening sagte. In diesem Jahr war eine deutliche Erhöhung der Beiträge vorgesehen. Auch wenn diese sicher bei einigen auf Skepsis stieß – die ABDA-Präsidentin nahm die Diskussion insgesamt als „wertschätzend und anerkennend“ wahr. Die Vertreter:innen der Mitgliedsorganisationen hätten sich die Beschlussvorlage „differenziert angeschaut“ – und am Ende mit einer „wirklich überwiegenden Mehrheit“ den Plan für 2024 auf den Weg gebracht. Dafür sei sie „unfassbar dankbar“, erklärte die ABDA-Präsidentin. Einstimmig ließ die Mitgliederversammlung den Jahresabschluss 2022 durchgehen. Dies sei ein klares Zeichen, dass es aus den Mitgliedsorganisationen den nötigen Rückenwind gebe, um weiter „hoch am Wind zu segeln“.