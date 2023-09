Grippeimpfung: Bei diesen Kassen nur mit Indikation!

Der Apothekerverband Schleswig-Holstein hat seine Mitglieder per Rundschreiben darüber informiert, für welche Kassen welche Voraussetzungen bei der Grippeschutzimpfung gelten. Denn Regelleistung ist sie nur für Über-65-Jährige oder wenn bestimmte Grunderkrankungen vorliegen. Die genauen Vorraussetzungen sind in der Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses geregelt. Diese orientiert sich an den STIKO-Empfehlungen.