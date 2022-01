Tierärzte machen sich bereit zur COVID-19-Impfung

Dennoch geht die Bundestierärztekammer davon aus, dass die Veterinär:innen bald loslegen können – jedenfalls in Impfzentren und mobilen Impfteams. Voraussetzung ist, dass sie zuvor an einer ärztlichen Schulung teilgenommen haben, die aus einem fünfstündigen Theorieteil sowie zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum oder einer ähnlichen Einrichtung besteht. Der theoretische Teil, basierend auf dem Curriculum „Praktische Durchführung von COVID-19-Schutzimpfungen durch Tierärzt:innen für die Tätigkeit im Impfzentrum oder im mobilen Impfteam“ kann ab dem heutigen Donnerstag per E-Learning absolviert werden.

Über die erfolgreiche Teilnahme an der theoretischen Schulung erhalten die Tierärzt:innen eine Bescheinigung. „Wir freuen uns, dass es interessierten Kolleg:innen nun endlich möglich ist, sich an der Impfkampagne der Bundesregierung und dem gemeinsamen Kampf gegen COVID-19 zu beteiligen und die Humanmediziner:innen zu unterstützen“, sagt BTK-Präsident Dr. Uwe Tiedemann.

Wann die Impfung gegen COVID-19 auch in den Tierarztpraxen möglich ist, wird sich zeigen. Dazu muss das Bundesgesundheitsministerium erneut die Coronavirus-Impfverordnung anpassen.