Bühler: „Die Menschen sind dankbar, dass sich jemand um sie kümmert“

Los ging es im Hinterhof der Apotheke, die seine Mutter in Karlsruhe betreibt. Ende Januar eröffnete Bühler sein erstes Testzentrum, zu Spitzenzeiten waren zwei Testzentren und 20 mobile Testteams unter seiner Verantwortung aktiv. Insgesamt 20.000 Tests haben der Student und seine knapp 100 Mitarbeitenden inzwischen durchgeführt, 52 davon waren positiv. Seit April bietet Bühler bei einem positiven Schnelltestergebnis den Betroffenen auch direkt einen PCR-Test an, um das Ergebnis abzusichern.

Betreuungspaket à la Bühler

Doch einfach nur testen, das reichte Bühler nicht. Er bietet Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 angesteckt haben und in Quarantäne gehen müssen, eine Art Betreuungspaket an: Wer möchte, bekommt eine Telefonnummer, unter der er jederzeit entweder Bühler selbst oder einen von drei seiner Kollegen erreicht, mit denen er sich diese Aufgabe teilt. Dort können sie alle Fragen stellen, die ihnen bezüglich ihrer Infektion unter den Nägeln brennen, auch zum Beispiel zu den aktuell geltenden Quarantänebestimmungen. Benötigte Arzneimittel liefert die Apotheke der Bühlers natürlich per Bote nach Hause.

„Wer ein positives Testergebnis bekommt, hat oft erst einmal Angst“, berichtet Bühler im Gespräch mit DAZ.online. In dieser Situation suchten viele Unterstützung und einen Ansprechpartner, der sich mit ihnen auseinandersetzt. „Die Menschen sind dankbar, dass sich jemand um sie kümmert.“ Und dafür steht in seinen Augen auch die Apotheke vor Ort: Nähe, Verlässlichkeit und Menschlichkeit.