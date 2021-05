Impfen auf Rädern

„Es ist dem unglaublichen Organisationstalent von Philipp Wälde zuzurechnen, ein solches Projekt in Windeseile umzusetzen“, drückt es ein am Projekt beteiligter Arzt aus. Von Vorteil für dieses Projekt war, dass die Huber-Group (das Unternehmen arbeitet u. a. für die Automobilindustrie und ist im Software-Bereich tätig) vor Kurzem einen professionell ausgestatteten Impfbus eingerichtet hatte, dem es an nichts fehlt. Sogar ein leistungsfähiger Kühlschrank ist eingebaut, gleich mehrere Impfkabinen stehen hier zur Verfügung. Von der Firma Huber kommt auch eine professionelle Software, die ein volldigitalisiertes Impfkonzept, von der Anmeldung bis zur Nachimpfung abbildet. So können beispielsweise Testergebnisse in die Corona-App einfließen. Und in Kürze steht ein digitaler Impfpass zur Verfügung, die EU-Zertifizierung ist bereits in Vorbereitung.