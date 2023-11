Fachschaften fordern: Weg mit den Gebühren für die Staatsexamen!

In Berlin, Hessen und dem Saarland müssen Pharmaziestudierende für die Zulassungen zu den Staatsexamens-Prüfungen bezahlen. In anderen Bundesländern werden die Gebühren nicht erhoben. Die Fachschaften Berlin, Frankfurt, Marburg und Saarbrücken fordern zusammen mit Unterstützung des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. (BPhD), dass die Gebühren abgeschafft werden.