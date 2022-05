Wer in Berlin, Hessen oder im Saarland sein Staatsexamen ablegen möchte, wird zur Kasse gebeten. In diesen drei Bundesländern müssen angehende Apotheker:innen noch immer eine Gebühr dafür zahlen, um an der Prüfung teilnehmen zu können. Der BPhD findet das nicht in Ordnung: In einem offenen Brief fordert der Studierendenverband jetzt, diesen „unhaltbaren Zustand“ endlich zu beenden.