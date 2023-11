Eisen nur jeden zweiten Tag?

Wirkungen und Nebenwirkungen

Nach drei Monaten war der Serum-Ferritin-Wert der Gruppe, die täglich Eisen angewandt und somit zu diesem Zeitpunkt bereits alle Eisenkapseln eingenommen hatte, bei 43,8 μg/l. In der Gruppe mit der alternierenden Anwendung, die zu diesem Zeitpunkt je die Hälfte der Eisen- und der Placebokapseln eingenommen hatte, lag der Wert bei 31,3 μg/l. Nach sechs Monaten betrugen die Werte in den beiden Gruppen 27,0 bzw. 44,8 μg/l. Die Kohorte mit der kontinuierlichen Einnahme hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Monaten nur noch Placebokapseln eingenommen.

Während zu Studienbeginn in beiden Kohorten jede zweite Teilnehmerin einen Eisenmangel aufwies, wurde ein solcher nach drei Monaten bei 5,5 bzw. 4,3% und nach sechs Monaten bei 11,4 bzw. 3,0 % der Teilnehmerinnen festgestellt.