Neues Dosierungsschema für Floradix

Diesem Wunsch ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nun nachgekommen und stimmte dem weiteren Einnahmeschema zu, bei dem morgens und abends je 22,5 ml „Floradix® mit Eisen“ eingenommen werden. Die Einzeldosis erhöht sich damit von 12,3 auf 18,4 mg Eisen(II)-Ionen, das Konzept der Niedrig-Eisen-Therapie bleibt erhalten. Nur zweimal täglich an die Einnahme zu denken, falle vielen Menschen sicherlich leichter, zumal die meisten morgens und abends zu Hause sind. Das vereinfachte Anwendungsschema lasse sich gut in den Alltag integrieren und verbessere so die Chance auf eine erfolgreiche Therapie, so der Hersteller.