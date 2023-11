Welche Präventionsdienstleistungen können Apotheken anbieten?

Prävention wird in Deutschland noch sehr häufig institutionell wie auch im persönlichen Lebensalltag trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse stiefmütterlich behandelt. Das hat jetzt auch Minister Lauterbach entdeckt und wird aktiv. Am 30. Oktober gab es erste Gespräche mit Vertretern von Ärzteschaft, ABDA und gesetzlicher Krankenversicherung, die aus seiner Sicht geholfen hätten, Missverständnisse auszuräumen. Wichtig sei, dass die Berufsgruppen und Akteure mit­einander an einer Verbesserung der Situation arbeiteten. Entsprechende Maßnahmen würden die Kosten im Gesundheitswesen senken. Lauterbach erwartet nun von Ärzten und Apothekern Vorschläge zur konkreten Umsetzung der Zusammenarbeit. Trotz kritischer Stellungnahmen einiger Ärzteverbände will er sein Gesetz unbedingt umsetzen. „Ergebnisorientiertes“ Vorgehen sei wichtiger, als „Empfindlichkeiten“ im System zu beachten.

Standespolitische Interessen können mit gutem Willen im Sinne einer optimalen Versorgung unserer Patienten mit evidenzbasierten Konzepten sicherlich auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Erfolgreiche Präventionsarbeit wird aber nur dann effizient möglich werden, wenn Apotheken nicht mehr mit einer desaströsen Unterfinanzierung zu kämpfen haben. Um in diesem Aufgabenfeld erfolgreich argumentieren und beraten zu können, bedarf es einer konzeptionellen Überzeugungskraft, klarer Ziele sowie ausreichend personeller und finanzieller Ressourcen.

Würde die Gesellschaft nicht enorme Kosten sparen, wenn sie mehr auf Prävention setzen würde? Und Sie als Apothekerin oder Apotheker? Als tagtägliche Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Gesundheit? Was investieren Sie – ganz persönlich – in Ihre eigene Prävention und Gesundheitsförderung? Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung! Werden Sie mit kleinen Schritten aktiv, qualifizieren Sie sich weiter, zum Beispiel im kommenden Jahr mit der Bereichsweiterbildung und der Zusatzqualifikation zum Präventionsmanager WIPIG®.

Auch wenn derzeit noch viele Zeichen auf Sturm stehen, können wir das lange erhoffte Ziel einer intensiveren Einbindung von Apothekern in die Prävention erreichen und uns gewinnbringend für alle Seiten einbringen. Lassen wir uns nicht unterkriegen und setzen wir uns mit allen Kräften für unseren Beruf ein. Bewahren wir unsere Zuversicht in dem was wir tun und was wir können. Mit dieser Überzeugung vermitteln wir der Regierung und unseren Mitmenschen, wer wir sind und welchen wichtigen Beitrag wir für die Gesundheit in diesem Land leisten. |