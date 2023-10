DAZ: Warum ist Public Health auch ein Thema für Apotheker:innen?

Luhmann: Es gibt zunehmend nationale und internationale Entwicklungen, die darauf setzen, die verschiedenen (sozialen) Determinanten von Gesundheit zu analysieren und bevölkerungsgruppenbezogene Strategien zur Verbesserung der Gesundheit zu entwickeln. Um erfolgreich zu sein – Informationen zu sammeln und auszuwerten sowie Informationen in die Bevölkerung hineinzutragen – sind die an der „Basis“ arbeitenden Dienstleister, wie die 18.000 Apotheken in Deutschland, äußerst hilfreich. Durch den täglichen Patient:innenkontakt in Apotheken sind sie prädestiniert für Public Health und tragen somit zur Gesundheit der Bevölkerung bei. Deswegen ist es lohnenswert, sich über den Tellerrand der Pharmazie mit Public Health zu beschäftigen.