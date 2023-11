Mit JAK-3-Inhibitor Ritlecitinib gegen Alopecia areata

Literatur

[1] Fachinformation zu Litfulo®, Stand September 2023

[2] King B, Zhang X, Harcha WG, Szepietowski JC et al. Efficacy and safety of ritlecitinib in adults and adolescents with alopecia areata: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2b-3 trial. Lancet 2023;401(10387):1518-1529, doi: 10.1016/S0140-6736(23)00222-2

[3] EPAR summary for the public. Litfulo® Ritlecitinib. Informationen der Europäischen Arzneimittel-Agentur, EMA/342745/2023