Atopische Dermatitis, Rheumatoide Arthritis, Zulassungsantrag (EMA) beziehungsweise bereits erteilte Notfallzulassung (FDA) und WHO-Empfehlung bei COVID-19 – und nun noch die Zulassung bei kreisrundem Haarausfall, zumindest in den USA: Baricitinib in Oluminant® hat viele Talente. Die FDA honorierte dies am 13. Juni 2022 mit einer Zulassungserweiterung. Nachdem der reversible JAK1/JAK2-Hemmer dort seit 2018 als orale Therapieoption bei Rheumatoider Arthritis auf dem Markt ist, erteilte die FDA Baricitinib nun die Zulassung zur Behandlung erwachsener Patienten mit schwerer Alopecia areata und schafft damit eine erste systemische Therapiemöglichkeit für etwa 300.000 Patienten in den USA.

Erst im Mai hatte Olumiant® zudem die Notfallzulassung bei COVID-19 erhalten (hospitalisierte Patient:innen mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf ohne Beatmung). In der EU hingegen darf Baricitinib neben der Rheumatoiden Arthritis auch bei Atopischer Dermatitis angewendet werden, bei COVID-19 prüft die EMA das Präparat derzeit noch. Bei Alopezie ist man ein Stück weiter: Das CHMP empfahl am 19. Mai ebenfalls die Zulassung bei schwerem kreisrundem Haarausfall bei Erwachsenen – jetzt steht die Zulassung durch die Europäische Kommission noch aus, was als rein formaler Akt gilt.