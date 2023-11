Wenn Arzneimittel Haut, Haaren oder Nägeln schaden

Gerade in Gesundheitsberufen gehört regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände zum Alltag. Aber auch der Umgang mit aggressiven Substanzen oder langes Handschuhtragen kann die Haut stark strapazieren. Die Folge: Etwa jede zweite Berufskrankheit im Gesundheits- und Wohlfahrtsbereich betrifft die Haut. Deshalb müssen gerade in diesen Sparten dem Hautschutz, der Hautpflege und der Reinigung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Generell gilt, dass die Desinfektion der Hände weniger belastend für die Haut ist, als sie zu waschen. Waschen sollte man also lediglich, wenn wirklich Verschmutzungen entfernt werden müssen. Dabei sollten die Hände nur kurz mit lauwarmem (nicht heißem) Wasser befeuchtet, mit einer pH-Wert-neutralen Seife eingeschäumt und anschließend gründlich abgespült werden. Während man Hautpflegeprodukte – wie der Name schon sagt – eher nach der Tätigkeit zur Pflege anwendet, werden Hautschutzcremes vor dem Arbeitsbeginn aufgetragen sowie vor jeder Exposition mit irritativen Noxen (z. B. Schülke sensiva® protective cream). Die S1-Leitlinie für Berufliche Hautmittel (Stand 2014) empfiehlt vor dem Einsatz in der Praxis einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis. Als Goldstandard gelten dabei Kohorten- oder Interventionsstudien. Randomisierte kontrollierte Studien sind in diesem Bereich aufgrund der organisatorischen und methodischen Schwierigkeiten nur schwer durchführbar. Zu typischen Inhaltsstoffen von Hautschutzprodukten gehören zum Beispiel Perfluoro­polyether sowie Aluminiumchlorat und synthetische Gerbstoffe. Die beiden Letzteren bewirken, dass die Hornschicht weniger durch Schweiß aufquillt. Während solche Inhaltsstoffe in Hautschutzprodukten Sinn ergeben, sollten diese in der Hautpflege, die nach der Arbeit im Anschluss an die Reinigung aufgetragen wird, nicht enthalten sein. Gleiches gilt umgekehrt: Während Urea in Hautpflegeprodukten (z. B. Stokolan® Classic) nicht fehlen sollte, darf Harnstoff als Penetrationsförderer in Hautschutzcremes nicht enthalten sein. |