Dittmar und Franke werden neue Staatssekretäre im BMG

Dittmar kümmerte sich bisher für ihre Fraktion auch um die Apothekenthemen. Die Ärztin sitzt seit dem Jahr 2013 für die Sozialdemokraten im Bundestag, ihr Mandat holte sie über die bayerische Landesliste. Mit ihrem Wechsel ins BMG wird die SPD-Bundestagsfraktion das Amt der gesundheitspolitischen Sprecherin neu besetzen müssen.

Franke gewann auch in diesem Jahr das Direktmandat im Wahlkreis 170 Schwalm-Eder in Hessen. Er vertritt die SPD bereits seit 2009 in Berlin, den Gesundheitsausschuss leitete der Jurist von 2014 bis 2017. Seit 2018 war er Berichterstatter seiner Fraktion für Apothekenthemen.

Sowohl Dittmar als auch Franke sind also mit den Belangen der Apotheken bestens vertraut. Wer von den beiden welche Aufgaben in der neuen Position übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Für den morgigen Mittwoch steht zunächst die Amtsübergabe des scheidenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) an Lauterbach an.