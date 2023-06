Zukunftskampagne: Studierende aus Braunschweig sind dabei

Vergangene Woche fiel der Startschuss für die Nachwuchskampagne der ABDA. Unter dem Motto „Gegen Zukunftsklau“ macht der Berufsnachwuchs online und offline mit Unterstützung der ABDA auf die aktuelle Situation des Berufsstandes aufmerksam. Schließlich führen die wirtschaftliche Situation und die wachsende Bürokratie dazu, dass immer mehr junge Approbierte ihre Zukunft nicht mehr in der öffentlichen Apotheke sehen, geschweige denn in der Selbständigkeit. Die ABDA wollte neben der Nachwuchsorganisation ABYou, die im vergangenen Jahr von fünf engagierten Apothekern ins Leben gerufen wurde, auch den Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) mit einbeziehen. Der wollte aber nicht mitmachen, weil es keinen Beschluss gibt, wie der BPhD zu den monetären Belangen der öffentlichen Apotheke steht.