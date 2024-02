Warnstreik mit spürbaren Auswirkungen in Arztpraxen

Am 8. Februar sind bundesweit 330.000 Medizinische Fachangestellte (MFA), Arzthelfer:innen und Auszubildende, die in Einrichtungen der ambulanten Versorgung tätig sind, aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Der Aufruf zum Warnstreik ist ein Novum in der 60-jährigen Geschichte des Verbands medizinischer Fachberufe (vmf), wie der Verband mitteilte. Ziel ist es, in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeberseite zu verstärken und grundlegende Verbesserungen beim Gehalt zu erzielen, erklärt der Verband in einer Mitteilung auf seiner Website. Dazu sind am Donnerstag Kundgebungen in Berlin, Dortmund, Hamburg, Marburg, Nürnberg und Stuttgart geplant, zu denen mehrere Tausend Teilnehmer aus allen Bundesländern erwartet werden, wie der vmf mitteilte.