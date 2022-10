Bei dem in den Niederlanden ansässigen Arzneimittelversender Shop Apotheke Europe geht es umsatzmäßig weiter bergauf. Wie das Unternehmen auf Basis geprüfter Zahlen mitteilte (die DAZ berichtete am 5. Oktober 2022 bereits über die vorläufigen Geschäftszahlen), kletterte der Erlös in den ersten neun Monaten 2022 im Vergleich zur Vorjahreszeit um 14 Prozent auf 877 Millionen Euro. Während der Umsatz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) um 10 Prozent auf 679 Millionen Euro zulegte, stieg er im deutlich kleineren Segment International (Belgien, die Niederlande, Frankreich, Italien) um 28 Prozent auf 197 Millionen Euro. Dabei kamen die Zuwächse allein aus dem Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Produkten: So stieg der Non-Rx-Umsatz in der DACH-Region von 508 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres auf nun 583 Millionen Euro, dahingegen gab das Rx-Geschäft hier von 110 Millionen Euro in der Vorjahreszeit auf jetzt 96 Millionen Euro nach.

Deutlich höherer Verlust

Die Ertragsseite ist in den ersten drei Quartalen 2022 aber von Minuszeichen geprägt. So lag das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bei -29 Millionen Euro, verglichen mit -3,6 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Unternehmensangaben sind darin außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 19,9 Millionen Euro gegenüber 8,2 Millionen Euro in der Vorjahreszeit enthalten. Der Anstieg sei in erster Linie auf die nicht zahlungswirksame Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen zurückzuführen. Initiativen zur Optimierung von Kosten und Margen hätten allerdings „zu einer spürbaren Erhöhung“ der bereinigten Ebitda-Marge des laufenden Geschäfts um 2,4 Prozentpunkte von -1,5 Prozent im ersten Halbjahr auf 0,9 Prozent im dritten Quartal geführt.